Renforcement de l’entrepreneuriat des femmes : le GIE Bount-Dev lance SEN-PME TV, son web-tv 100% entrepreneuriat.

Le GIE Bount-Dev est une structure qui a été mise sur pied pour développer des outils, des programmes et appuyer l’entrepreneuriat. Ce ce dernier vise à accélérer l’entrepreneuriat des jeunes et surtout celui des femmes, grâce à un encadrement ciblé et à travers la digitalisation des initiatives.



Cependant, Bount-Dev, est développeur d’un portail Bount-bi.com, qui a été conçu pour rapprocher les entrepreneurs, professionnels et petites mains, de tout corps de métier, avec les utilisateurs en optimisant leur visibilité et leur accessibilité.



Aujourd’hui, dans le cadre de la journée mondiale de l’entrepreneuriat des TPE PME et PMI, la directrice Mme Soumaré, dans les locaux de la Der, a réuni plusieurs entrepreneures pour procéder au lancement du web TV de la structure intitulée SEN-PME TV qui est 100% entrepreneurial.



À cette occasion, les participants ont bénéficié de formation gratuite, pour le renforcement de leur communication, des idéologies et perspectives.



Cependant après le lancement de ce web Tv, le GIE compte dérouler d’autres activités pour le renforcement de l’entrepreneuriat féminin dans notre pays. Ainsi, il invite toutes les actrices à s’impliquer pour un avenir meilleur.