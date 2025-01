Rencontre entre le Président de l'Assemblée nationale et l'Ambassadeur des États-Unis au Sénégal : Vers un renforcement de la coopération bilatérale et parlementaire

Ce lundi 13 janvier, le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur El Malick Ndiaye, a accueilli l’Ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Monsieur Michael Raynor, à la tête d’une importante délégation. Cette rencontre marque un moment significatif dans les relations bilatérales entre les deux nations.

L’Ambassadeur Michael Raynor a profité de cette occasion pour féliciter Monsieur El Malick Ndiaye pour son élection à la présidence de l’Assemblée nationale. Il a souligné l’importance cruciale de la coopération parlementaire et réaffirmé l’engagement des États-Unis à soutenir activement les parlementaires sénégalais dans l’accomplissement de leurs missions. Ce soutien vise à renforcer les capacités institutionnelles et à promouvoir une gouvernance efficace.

Dans son discours, le Président de l’Assemblée nationale a exprimé ses condoléances suite au décès de l’ancien président des États-Unis, Jimmy Carter. Il a également manifesté, au nom des députés sénégalais, sa profonde compassion envers les victimes de l’incendie dévastateur à Los Angeles. Ces gestes traduisent l’attachement du Sénégal aux valeurs de solidarité internationale.

Le Président de l’Assemblée nationale a également salué la qualité exceptionnelle des relations bilatérales entre les États-Unis et le Sénégal. Il a mis en lumière le soutien constant des États-Unis et a réaffirmé la détermination du Parlement sénégalais à renforcer les partenariats avec les institutions américaines. Ce renforcement vise à promouvoir les principes de bonne gouvernance, de transparence et de développement institutionnel, des valeurs partagées par les deux nations.

Les deux parties ont convenu de développer des projets stratégiques communs, soulignant leur engagement mutuel envers les principes démocratiques, la transparence et la bonne gouvernance. Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de diplomatie parlementaire renforcée, consolidant les liens entre les deux pays pour un avenir commun prospère.