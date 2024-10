Rencontre avec le Ministre des Finances et du Budget: La CAP regrette le non respect des engagements...

Le président du CDEPS,Mamadou Ibra Kane avait fait part dans un communiqué transmis à la presse de l'audience que le Ministre Cheikh DIBA avait accordé aux Patrons de presse. A la suite de cette rencontre, l'engagement avait été pris par le Ministre des Finances et du Budget, Cheikh DIBA, concernant le déblocage des comptes bancaires et la suspension des conventions commerciales pour les entreprises de presse. Cet engagement avait pour but d'améliorer les relations tendues entre les patrons de presse et les nouvelles autorités.



Ainsi, la Coordination des Associations de Presse (CAP) regrette le non respect des engagements pris par le Ministre des Finances et du Budget, lors de la rencontre du 13 septembre 2024, engagements qui étaient censés détendre les relations heurtées entre les patrons de presse et les nouvelles autorités, relativement au blocage des comptes bancaires et à la suspension des conventions commerciales.



Enfin, la CAP en appelle à la préservation d’un espace public où le débat doit être contradictoire et argumenté et où les entreprises de presse peuvent évoluer en toute sérénité.