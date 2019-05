Reims / Edouard Mendy : 35 matches, 13 clean-sheets, gardien de la 4ème défense de ligue 1

Auteur d’une saison record avec le modeste club de Reims où il a déjà connu 35 titularisations en 35 matches (3.150 minutes jouées), Mendy s’impose à coup sûr comme l’un des meilleurs gardiens de but du championnat Français.



En atteste sa nomination pour le titre de meilleur gardien de la saison (Trophée UNFP, en concurrence avec Anthony Lopes (Lyon), Mike Maignant (Lille), Areola (PSG), et Benjamin Lecomte (Montpellier.) À la tête de la quatrième meilleure défense de ligue 1 (38 buts encaissés), « Le mur » a résisté à treize reprises aux assauts adverses (13 matches sans encaisser de but.) Des performances éloquentes qui pourraient bien lui valoir le titre mérité de meilleur gardien de la saison.



Au niveau de la sélection nationale avec les « lions » du Sénégal.

Edouard Mendy est en train de s’installer au fil des parties dans les buts de l’équipe nationale, à la faveur de prestations convaincantes. Ainsi, il s’impose progressivement comme le titulaire que recherchait Aliou Cissé, le n°1 au poste de gardien qui a connu plusieurs occupants ces dernières années. Une bonne nouvelle pour le Sénégal en quête d’un premier sacre continental.

Et, une belle progression pour celui qui a débuté en national 1 avec le club de Cherbourg en 2011-2012. Très convoité par les clubs de l’élite le « Mur » devrait prendre une nouvelle dimension la saison prochaine.