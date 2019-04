Région de Kaolack / Grippe Équine : La maladie tue 668 ânes et 19 chevaux dans le Saloum

L'épidémie continue de faire des ravages dans la région de Kaolack. Au niveau des départements de Kaolack, Guinguinéo et Nioro, les agents du service régional de l'élevage, ont recensé 668 ânes et 19 chevaux qui sont morts de la grippe équine. Au total, 2 346 cas ont été traités dans les différentes localités de Kaolack.

Pour l'heure, la sensibilisation auprès des éleveurs se poursuit afin de multiplier les bonnes pratiques et surtout éviter l'auto-médication.