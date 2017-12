Regards sur la MC11/El Hadj Gorgui Wade Ndoye, Journaliste sénégalais basé à Genève : « L’Afrique doit prendre ses propres responsabilités et ne pas laisser aux autres le soin de décider pour elle »

Journaliste sénégalais basé depuis un certains temps à Genève, El Hadj Gorgui Wade Ndoye est présent en Argentine dans le cadre de la onzième conférence ministérielle de l’OMC. Le correspondant de presse a Genève qui écrit dans ContinentPremier, un magazine mensuel panafricain, met l’Afrique devant ses responsabilités dans les négociations de la MC11 concernant des sujets décisifs pour le continent comme le E- commerce, l’Agriculture la Pêcherie entres autres.



Celui qui regrette le statu quo noté dans les négociations à Buenos Aires, pense que l’Afrique doit apprendre à parler d’une même voix pour défendre ses intérêts et ne pas laisser aux autres décider à sa place. Dans cet entretien accordé à Dakaractu, il revient sur son travail et son combat au sein de l’Onu, mais aussi son ambition pour une image diversifiée d’une Afrique positive et culturellement riche. Entretien...