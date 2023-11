Réformes judiciaires : Adji Mbergane Kanouté chante les réalisations et les acquis du Président Macky

Après 11 ans à la tête de l’Etat du Sénégal, l’heure est au bilan. Le bilan judiciaire du Président Macky Sall a été présenté par la parlementaire Adji Mbergane Kanouté. La vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar devant la ministre de la Justice venue défendre son budget pour l’exercice 2024, données à l’appui, est revenue sur les réalisations de son mentor politique depuis 2012.







« Sur le volet de la bonne gouvernance, le président de la République a imposé la reddition des comptes. Il a mis en place le code de transparence, l’OFNAC et la loi sur la déclaration de patrimoine, il a amélioré les longues détentions et fait régresser le surpeuplement carcéral, il a remplacé les cours d’assises par les chambres criminelles, renforcé la politique d’humanisation et de réinsertion des détenus dans la société … » a présenté la députée de Kaolack.