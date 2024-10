Référentiel « Sénégal 2050 » : Souleymane Diallo présente le plan quinquennal stratégique 2025-2029 avec 6 défis à relever

Selon le directeur de la planification et des politiques économiques, au ministère de l'économie, du plan et de la coopération, Souleymane Diallo, « il s'agit de relever trois défis fondamentaux. » « Nous allons présenter la vision, et l'objectif est de présenter le plan d'action quinquennal qui s'articule à la vision d'un Sénégal souverain, juste, prospère ancré dans des valeurs fortes », a fait savoir Souleymane Diallo qui faisait sa présentation du plan quinquennal 2025-2029. Pour les cinq (05) prochaines années le financement global de cette stratégie quinquennale est de 18 496,83 Milliards..."

D'après l'expert en économie, « cette vision est articulée dans un plan décennal qu'on appelle MasterPlan 2025-2034, dans lequel il y a nécessité de redresser l'économie, d'impulser le nouveau fondement du nouveau modèle qui sera mis en place et d'accélérer la cadence vers la fin ». Les bases de la souveraineté seront jetées dès les 5 premières années", a révélé le directeur de la planification et des politiques économiques au ministère de l'Économie.



Pour Souleymane Diallo, il y a 6 défis majeurs qu'il convient d'adresser au préalable, c'est ce qui fonde la définition des 4 axes stratégiques. Nous avons :

– Le développement d'un capital humain de qualité et d'équité sociale

– La construction d'un modèle de développement endogène, à partir des pôles territoires dans un environnement ouvert sur l'extérieur (Uemoa, Cedeao),

– Le développement d'un financement adéquat de l'économie dans un cadre macro-budgétaire assaini avec des déficits et une dette maîtrisée,

– Le renforcement de la stabilité nationale, dans le cadre de l'intégration régionale,

– La promotion de la bonne gouvernance dans l'action publique,

– La promotion de l'innovation scientifique et de la technologie.