Redevance extractive au Sénégal : Le Forum Civil instaure le dialogue avec les communautés de base

Dans le cadre de leurs activités, le Forum Civil et ses partenaires, ont tenu une rencontre avec les acteurs communautaires venus des différentes localités du Sénégal. Une occasion saisie pour échanger sur les enjeux de la redevance extractive au niveau du Sénégal. Selon Birahime Seck, le coordonnateur général du Forum Civil, « nous avons eu à échanger sur plusieurs questions relatives aux hydrocarbures, au secteur minier.



Cet atelier est organisé en consortium avec NRGI, ONG 3D, sur financement de l’USAID qui nous a accompagnés dans ce processus pour mettre ensemble les femmes issues des collectivités territoriales qui sont au niveau des collectivités minières. Mais également les collectivités locales à travers les maires, nous sommes sortis des grands enjeux du développement local surtout dans les zones d’exploitation minière. On s’est rendu compte que le gouvernement annonce beaucoup de ressources tirées de l’exploitation minière et des hydrocarbures...



En ce qui concerne les mines, l’État parle de milliards mais les communautés à la base ne voient pas ces milliards. Elles sont impactées par l’exploitation minière, que ce soit dans le Sabodala, que ce soit dans le Mako, Ngoundiane, Ounaré », a-t-il souligné.



À l’en croire, c’est l’importance de cette rencontre organisée en prélude d’un dialogue qu’ils vont organiser avec leurs partenaires techniques et financiers. « Nous avons déjà recueilli les avis des populations à la base. Comment les populations conçoivent la question de l’exploitation minière à la base. Mais également comment les populations peuvent être impactées demain avec l’exploitation de gaz au niveau de Saint-Louis, à Saraya.



C’est pourquoi on a des pêcheurs venant de Kayar, de Saint-Louis. On a également des femmes transformatrices qui viennent de Ngoundiane, d’Amadou Ounaré. Elles sont là pour donner leur avis et partager leurs expériences… », a expliqué Birahime Seck.

Cette rencontre de trois jours se tient à Toubab Dialaw dans le département de Rufisque...