Récurrence des agressions à la zone de captage : le collectif des associations de la localité dénonce et avertit tous les agresseurs...

Suite aux agressions répétitives dans la région de Dakar, plus particulièrement dans le quartier de la zone de captage, un nouveau collectif est né, sous le nom de Collectif des associations de la localité pour dénoncer le phénomène dans leur localité.

Ils se disent prêts et ont pris toutes les dispositions, non sans avertir les agresseurs. C’était lors d'un point de presse, ce samedi 21 mai 2022, suivi d'une petite marche jusqu'à la route nationale. Ils termineront en appelant les autorités à leur venir en aide, notamment avec l'érection d'un poste de police dans la zone de captage...