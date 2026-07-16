Recrutement d’un nouveau DG à l’ARTP : Vers un limogeage de Dahirou Thiam ?

Le ministère chargé des Télécommunications a lancé un avis d’appel à candidatures pour le recrutement d’un(e) Directeur(trice) général(e) de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP). Une annonce qui intervient alors que Dahirou Thiam occupe ce poste depuis mai 2024 et continue, à ce jour, d’assurer pleinement ses fonctions à la tête du régulateur.







L’actuel Directeur général, ingénieur en informatique et télécommunications, avait succédé à Abdou Karim Sall lors de la passation de service tenue le 30 mai 2024. Depuis, Dahirou Thiam a multiplié les initiatives à la tête de l’institution : signature d’accords avec l’Union internationale des télécommunications, partenariat avec l’UCAD, visites de travail auprès d’opérateurs comme Paps et Wave Digital Finance, et plus récemment encore une sortie sur le rôle stratégique des fréquences radioélectriques dans la sécurité maritime. Son agenda institutionnel ne semble, à première vue, trahir aucun signe de fin de mandat imminent.







C’est précisément ce contraste qui alimente les interrogations. Un appel à candidatures pour un poste occupé par un titulaire en exercice peut relever de plusieurs logiques : l’anticipation réglementaire d’une fin de mandat, une clause statutaire imposant un renouvellement par voie de compétition, ou, plus significatif politiquement, la préparation d’un remplacement. Le format même de l’avis, largement diffusé sur les canaux de communication institutionnels, laisse peu de place à l’improvisation et suggère une démarche mûrement engagée par la tutelle.







À ce stade, ni le ministère de tutelle ni l’ARTP n’ont communiqué sur les motivations précises de cet appel, ni sur le sort réservé à Dahirou Thiam au terme du processus. Reste à savoir si ce dernier fera acte de candidature pour sa propre succession ou si cette procédure sonne, de fait, la fin de son passage à la tête du régulateur des télécoms.

