Recours à des prostituées mineures : L’ancien international sénégalais, Sidy Sarr, condamné à six mois avec sursis !

Le footballeur sénégalais qui a complètement disparu des radars depuis plusieurs mois, refait surface à travers cette sombre affaire qui remonte à 2021. Sidy Sarr a été condamné à six mois de prison pour recours à la prostitution de mineures âgées de 16 et 17 ans au moment des faits, a-t-on appris via le média français «20minutes. » Absent à son procès, Sidy Sarr a néanmoins écopé d’une peine assortie de sursis en plus d’une amende de 30.000 euros infligée par le tribunal correctionnel de Nîmes.

Actuellement sans club, l’ancien international sénégalais (6 sélections), évoluait sous les couleurs du Nîmes Olympique au moment des faits. Un club avec lequel il a disputé 48 matchs entre 2019 et 2022, dont 18 en Ligue 1. Il avait quitté le Gard en 2022 pour rejoindre le club portugais de Chaves. Depuis lors, il n’a plus évolué sous les couleurs d’une nouvelle équipe. Toujours dans cette affaire, une autre jeune femme, présentée comme l’entremetteuse par le parquet, âgée de 21 ans (19 au moment des faits) a été relaxée. Elle était poursuivie pour proxénétisme aggravé de mineurs.