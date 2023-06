Reconstruction des établissements endommagés : L’inspecteur d’académie de Ziguinchor fait des recommandations

Après avoir fait le bilan des infrastructures scolaires saccagées dans la région de Ziguinchor, l’inspecteur d’académie de la région s’oriente vers les solutions immédiates pour reprendre et terminer l’année scolaire.



«L’Inspection d’académie invite les acteurs éducatifs, notamment les APE, les partenaires et collectivités à prendre des dispositions supplémentaires pour bien terminer l’année et pouvoir organiser de manière adéquate les examens scolaires. Il est recommandé à ces communautés éducatives et acteurs : la réparation des infrastructures endommagées, l’acquisition des consommables et matériel minimum nécessaire pour parachever les évaluations du second semestre et du troisième trimestre, la mobilisation des équipes pédagogiques autour de la préparation des candidats aux examens scolaires à venir » propose l’inspecteur.



Cependant, l’académie de Ziguinchor compte mettre en œuvre un plan de contingence pour rattraper les pertes de temps d’enseignement causées par les perturbations d’ici la rentrée prochaine et remettre les établissements et écoles saccagées dans les conditions de fonctionnement à l’ouverture prochaine. Dans cette logique, il est préconisé l’organisation de cours de rattrapage, lors des grandes vacances pour les élèves des classes intermédiaires.