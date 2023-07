Recettes issues du pétrole et du gaz - soutenabilité de la dette : Les sombres projections de Thierno Alassane Sall

La publication des rapports dans les sites de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives n’est pas suffisante pour éclairer la lanterne des Sénégalais.

Pour Thierno Alassane Sall, il faut aller plus loin en procédant à des explications plus pointues sur les pourcentages qui reviennent au Sénégal lors de l’exploitation du pétrole et du gaz dont les recettes sont attendues.



« Les recettes mensuelles provenant de ces ressources correspondent à ce que le Sénégal doit rembourser en un mois et demi ou même en 2 mois. Parce que, ce que nous devons payer comme dette dépasse largement ce que nous devons gagner dans l’exploitation de ces richesses… », soutient le président de la République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, qui s’exprimait lors de son passage dans l’émission « Face à Dakaractu ».



D’après le député à l’Assemblée nationale, non seulement les contrats ont été mal négociés, mais le Sénégal s’est empressé pour une exploitation du pétrole et du gaz avant 2024, ce qui risque d’être fatal au Sénégal. L’erreur donc, serait, selon Thierno Alassane Sall, de se limiter à l’exploitation du pétrole et du gaz. Il faut utiliser d’autres méthodes notamment l’agriculture.



Le président de la République des Valeurs / Rewum Ngor estime par ailleurs que le Fonds Monétaire International en prêtant un peu plus de 1000 milliards pour des projets d’envergure, ne fait que permettre au Sénégal de résister face à cette lourde dette et en retour, extirper les richesses du Sénégal petit à petit. Pour un grand bond en avant, il faut alors faire recours à l’agriculture et à l’industrialisation pour sortir le Sénégal de cette impasse économique douloureuse.