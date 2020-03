Réception du forage de Keur Mbir NDaw (Notto Gouye Diama) : Gros soulagement pour les populations de 12 villages.

En moins d'un mois (13 février-12 mars 2020) le forage de Keur Mbir Ndaw qui polarise douze villages (15 000 personnes) vient d'être réceptionné par M. Cheikh Fall, le coordonnateur National du programme d'urgence de développement communautaire (Pudc).



En effet, c'était une vieille doléance des populations situées en plein cœur de la zone des Niayes que le Président Macky Sall avait promis de régler. Les travaux ont été lancés le 13 février dernier par le ministre du développement communautaire et de l'Equité sociale et territoriale, Mansour Faye. Il entre dans le cadre de la construction et de la réhabilitation de 300 forages sur l'étendue du territoire national.



Ce programme qui entre dans le cadre de la phase 2 du Pudc a été financé par l'État du Sénégal avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, la Banque Islamique de développement, le Fonds Saoudien de développement et la Banque Africaine de développement entre autres.



Après avoir remercié le Président Macky Sall et les autorités en charge des travaux, le chef de village, El Hadj Pathé Thiam, a invité ces derniers à faire le maximum afin que tous les foyers puissent bénéficier des branchements dans les six mois à venir. Cheikh Diop leur a promis que dans dans quatre ou 5 mois, le château d'eau sera prêt.