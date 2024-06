Recensement Général de la Population: Kolda se retrouve avec moins 1 million d'habitants

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a rendu public les résultats de son cinquième recensement général de la population et de l'habitat ( RGPH-5) effectué en 2023. Sur le site visité par Dakaractu, on peut voir la population de la Région du Fouladou avec le département de Vélingara qui a une population importante.



La région de Kolda avec les départements de Kolda, Médina Yoro Foulah et Vélingara se retrouve avec une population de 914797 Habitants. Le département de Vélingara a le plus grand nombre d'habitants (405149) dont 207199 Hommes et 197950 Femmes, suivi de la commune de Kolda avec 324192 habitants dont 164912 Hommes et 159280 Femmes, arrive en dernière position le département de Médina Yoro Foulah avec une faible population de 185456 habitants dont 95799 Hommes et 89667 Femmes. La commune de Sare Yoba Diega, située dans l'arrondissement de Dioulacolon se retrouve avec la plus faible population de 4199 Habitants.



La région du Fouladou présente un écart démographique plus ou moins faible 467910 Hommes contre 446887 Femmes soit une différence de 21023 hommes de plus. Cette région qui manque d'infrastructures devrait être prise en compte dans les politiques publiques de l'Etat.