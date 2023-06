Rébellion: Poutine dénonce une "trahison provoquée par les ambitions démesurées" de Prigojine

Dans une adresse à la nation, le président russe Vladimir Poutine accuse le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgueni Prigojine, d'avoir "trahi" la Russie à cause de ses "ambitions démesurées".

Plus tôt, le chef de Wagner a affirmé tenir le quartier général de l'armée russe à Rostov, centre névralgique des opérations en Ukraine, et contrôler plusieurs sites militaires.