Rawanda : Paul Kagamé réélu pour un quatrième mandat avec 99,18% des voix(résultats provisoires)

Le président sortant Paul Kagamé est réélu pour pour un 4e mandat avec 99,18 % des voix qui se sont exprimées selon les résultats provisoires annoncés ce jeudi. Le chef de l’Etat sortant, âgé de 66 ans, réalise un score encore supérieur à ses 98,79 % de l’élection présidentielle de 2017, après avoir obtenu 95,05 % en 2003 et 93,08 % en 2010.







Paul Kagame avait remercié les Rwandais dans un discours lundi soir, après l’annonce de résultats partiels faisant état d’un score de 99,15 % sur 79 % des bulletins dépouillés. « Les résultats qui ont été présentés indiquent un score très élevé. Ce ne sont pas que des chiffres. Ils montrent la confiance et c’est ce qui est le plus important », avait-il déclaré. Plusieurs dirigeants de la région, comme l’Ethiopien Abiy Ahmed, le Kényan William Ruto, la Tanzanienne Samia Suluhu Hassan et l’Ougandais Yoweri Museveni, lui ont depuis adressé des messages de félicitations sur le réseau social X.