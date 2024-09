Rassemblement au siège de l'Apr – Mise en place d'une grande coalition : le coup de fil de Macky Sall 

À l'occasion d'un grand rassemblement initié ce samedi au siège de l'Apr, l'ancien président de la République, Macky Sall, a joint au téléphone, en pleine séance, l'ex-président du groupe parlementaire de BBY, Abdou Mbow.

Le patron de l'Apr, par la voix de Abdou Mbow, a réitéré son engagement à continuer à travailler aux côtés de ses camarades de parti, notamment en direction des législatives et autres.

M. Sall a déclaré que des pourparlers sont en cours avec d'autres acteurs afin d'aller vers la mise en place d'une grande coalition dont l'objectif final est de gagner les prochaines échéances et par ricochet disposer d'un programme de législature et d'un programme de gouvernement au profit du Sénégal…