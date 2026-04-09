Rapprochement de la gauche : la LD et l’AFP resserrent les rangs en vue des prochaines échéances

La Ligue Démocratique (LD) et l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) ont tenu, ce mardi, une rencontre bilatérale qui marque un tournant dans la redynamisation de leurs relations. La délégation de la LD était conduite par son Secrétaire général Nicolas Ndiaye, tandis que l’AFP était représentée par son Secrétaire général, le député-maire Mbaye Dione.

Les deux formations de la gauche sénégalaise, qui partagent une longue histoire de collaboration, ont saisi cette occasion pour échanger sur les mutations en cours dans le paysage politique national. Les discussions, décrites comme empreintes de cordialité et de franchise, ont notamment porté sur la consolidation de l’opposition, la redynamisation du dialogue politique entre forces progressistes, et la préparation des prochaines échéances électorales.

Au sortir de la réunion, LD et AFP ont fait état d’une convergence totale de vues sur l’ensemble des sujets abordés. Les deux partis ont convenu de poursuivre leurs rencontres bilatérales à tous les échelons au niveau national entre jeunes, femmes, cadres. Mais également d’élargir la réflexion à d’autres partenaires en vue de construire une offre politique cohérente à gauche.