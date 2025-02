Rapport sur la situation des finances publiques 2019-2023 : le Forum Civil félicite la Cour pour « sa rigueur » et demande au gouvernement de situer les responsabilités

À la lecture du rapport sur la situation des finances publiques pour la période 2019-2023, le Forum Civil, dans un communiqué, souligne que « la Cour des Comptes a fait preuve de rigueur dans la présentation de sa démarche méthodologique, en plus de la clarification de son mandat, des objectifs de l’audit, des critères d’audit et de la portée de ses travaux ».



Le Forum Civil relève que, dans le rapport publié le 12 février 2025 sur la situation globale des finances publiques, notamment concernant l’exécution du Budget général et des Comptes spéciaux du Trésor, ainsi que l’endettement et la trésorerie, « la Cour des Comptes a abouti à des constatations très graves et alarmantes, qui nécessitent des redressements urgents et un retour inéluctable à l’orthodoxie dans la gestion des finances publiques ».



À cet effet, le Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International, félicite la Cour des Comptes pour avoir fait preuve de professionnalisme dans sa démarche méthodologique. Il salue également le gouvernement pour s’être conformé à cette obligation légale, qui témoigne d’une haute intégrité, et encourage l’État à mettre en œuvre les réformes annoncées par le ministre des Finances et du Budget lors de sa conférence de presse du 13 février 2025.



Par ailleurs, le Forum Civil demande au gouvernement du Sénégal de situer toutes les responsabilités (administratives, financières et judiciaires) afin que chaque entité impliquée dans la chaîne de responsabilités réponde de ses actes. Il appelle également à encadrer davantage le processus de maturation du rapport sur la situation des finances publiques, afin d’éviter toute forme de politisation entre la production dudit rapport et la publication du rapport de certification par la Cour des Comptes.