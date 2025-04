Rapport de la Cour des comptes : Pape M. Ndour brandit un livre apportant des « explications et mises au point ».

Le rapport de la Cour des comptes fait toujours parler de lui au sein de l’ancien régime, plus de deux mois après sa publication. Lors d’une conférence de presse tenue ce 17 avril 2025, Pape Malick Ndour, l’un des leaders de l’APR, s’est une nouvelle fois illustré dans son passe-temps favori : contester le rapport de la Cour des comptes, qui met en lumière un véritable carnage financier dans la gestion des fonds publics durant les 12 ans de règne de Macky Sall.



Ce dernier a brandi un livre intitulé « Explications et mises au point », dans lequel il tente de justifier sa position. Pape Malick Ndour a ensuite fustigé ce qu’il qualifie de « fuite en avant aux débats d'idées » du pouvoir actuel, réclamant ainsi une réponse officielle à son ouvrage.



Poursuivant son argumentaire, le leader de l’APR a exhorté la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale à ouvrir une commission d’enquête parlementaire pour examiner les méthodes ayant conduit à l’élaboration du rapport de la Cour des comptes. Selon lui, les conclusions de ce document seront surprenantes, voire suspectes, et méritent d’être éclaircies.