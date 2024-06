Rappel à Dieu de Mademba Sock: "un Baobab du syndicalisme Sénégalais et Africain", selon Mamoudou Ibra Kane

Dans les pluies d'hommages à l'endroit du Secrétaire Général de l'Unsas, le journaliste et patron du mouvement "Demain c'est Maintenant", Mamoudou Ibra Kane n'est pas en reste. "Je rends hommage à l'un des baobabs du syndicalisme sénégalais et africain. Syndicaliste, homme politique et manager, Mademba Sock fut de tous les grands combats pour le progrès au cours des 30 dernières années. Les 30 glorieuses de Mademba ! Rip Mademba"a-t-il témoigné sur sa page X.

Ancien patron de Sutelec devenu PCA de la caisse de sécurité sociale, Mademba Sock est un défenseur de la cause des travailleurs qui s'était illustré dans les années 90 par ses prises de position qui lui ont valu une incarcération en 1999 sous le régime socialiste de Diouf.