Rappel à Dieu de Mademba Sock : Les témoignages de ADD, président du CESE

Le président du conseil économique, social et environnemental (Cese) a présenté ses condoléances suite au décès de l’Honorable Mademba Sock qui était un conseiller de la 4e institution du Sénégal. « Mademba était un conseiller exemplaire, exceptionnel, très dynamique et compétent, et un brillant et dévoué pionnier du monde syndical. Il était très engagé pour le Sénégal et le CESE sur les questions de protection sociale. Il a toujours fait preuve de courtoisie, de rigueur et d’un engagement remarquable lors des sessions » a déclaré Abdoulaye Daouda Diallo qui, avec l’ensemble de ses collaborateurs présentent leurs sincères condoléances à sa famille, au monde syndical ainsi qu’au peuple Sénégalais.







Mademba Sock , Ancien Conseiller du CESE, Président de la Commission de la Santé et des Affaires sociales est rappelé à Dieu ce vendredi 14 juin 2024 à Paris des suites d’une maladie.