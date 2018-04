Ralliement de Oumy Dondé : Karim défie Macky à Fatick

Depuis Doha, la capitale du Qatar, Karim Wade manœuvre en direction de la présidentielle de 2019 et se permet de marcher sur les plates-bandes de Macky Sall.



C’est ainsi que Wade-fils a décroché une grande responsable du parti présidentiel à Fatick. Il s’agit de Mme Oumy Dondé, jusqu’en 2018 responsable de l’Alliance pour la République à Bamako. Revenue au bercail et écartée du parti marron-beige, elle organise la résistance dans le cadre du RESKA (Renaissance économique du Sénégal avec Karim).



Cette dame, membre de la famille religieuse Dondé du Sine, à la tête d’une délégation départementale de femmes du RESKA, a été reçue ce samedi par Albert Waly Ndong, responsable de la section libérale de la localité. La rencontre s’est déroulée à la permanence du Parti démocratique sénégalais.



Pour rappel, le RESKA (Renaissance économique du Sénégal avec Karim) a été créé en novembre 2017 en Belgique. Il est présent dans 50 pays et est dirigé par Pape Mama Seck.



A cet égard, lors du ralliement de Mme Dondé, ce mouvement a été représenté à la cérémonie par Mme Khady Rytta Sonko, secrétaire générale et coordonnatrice en Côte d’Ivoire, Mme Soda Mariam Bass, adjointe à la présidente des femmes, M. Mamadou Moustapha Gueye, chargé de la communication et des relations avec la presse, M. Alassane Lam, chargé du marketing et des nouvelles technologies, M. Ibrahima Ba, chargé de l’organisation, Mme Awa Diongue, chargée des affaires électorales et M. Khaly Fall, responsable des jeunes.