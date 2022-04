Racine Sy : « Le secteur du tourisme n'a pas reçu 75 milliards, il y a eu un détournement de destination... »

« Le secteur du tourisme n'a pas reçu 75 milliards, Il y a eu un détournement de destination », a dénoncé Racine Sy, le président de la fédération des organisations patronales de l'industrie touristique du Sénégal.



Profitant de la cérémonie d’évaluation de l'état de mise en œuvre du mémorandum du secteur privé touristique 18 mois après sa validation, il a déploré le non-respect des engagements pris par l’État. Soulignant les efforts du président Sall, il a fustigé la mauvaise foi des exécutants qui rechignent à se conformer aux directives.



En réponse à la pandémie de la Covid-19 qui avait fortement touché le secteur touristique et le transport aérien, l’État du Sénégal avait débloqué une ligne de crédit de 75 milliards (50 milliards FCFA pour le tourisme et 25 milliards transport aérien), avec comme partenaire financiers la BNDE et NSIA Banque...