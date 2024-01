[REPORTAGE] Fatick : Lever de rideau sur le FESNAC 2024

Lever de rideau sur la 12ème édition du Festival National des Arts et Cultures. Moment de communion et de fraternité entre les peuples, le Fesnac s’est ouvert ce 8 janvier sous la présidence du Chef de l’État Macky Sall. C’est la capitale du Sine, la région de Fatick qui accueille la présente édition.

Pour cette année, le FESNAC devra regrouper durant cinq jours, plusieurs acteurs de la culture venus des différentes régions du Sénégal, des partenaires de la culture, mais surtout des pays invités dont le Maroc, pays d’honneur.

Devant les différentes autorités qui ont pris part à la cérémonie, les artistes et troupes ont effectué des prestations riches en son et lumière.