REPORTAGE : De jeunes ingénieurs sénégalais à l'heure du TER

L'univers d'ingénieur s'ouvre de plus en plus aux jeunes. Une visite effectuée à l’ancien site des ferrailleurs de Colobane et Bargny nous a permis de constater que de jeunes experts et ingénieurs sénégalais formés aux métiers d’assemblage et d’essayage sont chargés du projet Train express régional (TER). Ainsi, les travaux s’effectuent sous leur supervision. À cet effet, ils ont confié leurs parcours, le quotidien de leurs fonctions à Dakaractu. REPORTAGE...