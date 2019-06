Qui est Alyoune Badara Diop, le nouveau sécrétaire général adjoint du Gouvernement ?

À l'issue du conseil des Ministres tenu ce Mercredi 19 Juin 2019, le chef de l'État, M. Macky Sall a nommé Monsieur Alyoune Badara Diop, Administrateur civil principal, au poste de Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement.

Alyoune Badara Diop a été Secrétaire général de la commune de Kaolack ; préfet Chef de Division des Études et de la Législation au ministère de l'intérieur ; Préfet du Département de Mbour ; Préfet du Département de Dakar ; Préfet du Département de Louga ; Secrétaire général de l'Agence de l'informatique de l'État (ADIE) et désormais Secrétaire général adjoint du Gouvernement. Il est spécialiste de l'administration publique, de la décentralisation et du développement local, de la déconcentration, du Management public, de la digitalisation et de la transformation numérique.

Originaire de la ville de Bargny, il a débuté comme Professeur d'histoire et Géographie au CEM Canada de Guédiawaye, avant de rejoindre le Conseil régional de Dakar, comme Conseiller du Président Mar Diouf, avant de rejoindre l'ENA en 2000.

Alyoune Badara Diop est donc comme dirait l'autre, un homme du sérail.