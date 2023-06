Questions orales : Les explications du Ministre des Finances et du Budget sur le protocole d’accord entre l’Etat, la Sotrac, AMA et SIAS

Pour le Ministre des Finances et du Budget, l’Etat ne doit plus rien aux ex travailleurs de la Sotrac, Ama Sénégal et Sias qui continuent à réclamer des milliards de francs Cfa. « Les frais d’actes et de contentieux faisaient au total 13 milliards de francs CFA. Nous avons démontrer que nous, en tant qu’Etat, ne devons rien à ces entreprises » a précisé Mouhamadou Moustapha Bâ devant le député de l’opposition, Sanou Dione qui l’a interpellé sur cette situation que traversent ces ex travailleurs.















Durant les discussions ce jeudi sur les questions orales au gouvernement, les députés se sont prononcés sur les attentes de ces ex-travailleurs, de même que ceux de la SIAS. Mais malgré la position favorable de l’Etat, le ministre rassure que le Président Macky Sall a pris l’engagement de soulager ces travailleurs avant la Tabaski. En plus, le ministre envisage de recevoir les représentants de ces travailleurs pour discuter de toutes ces questions.