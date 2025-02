Questions d’actualité - Abdou Karim Sall à Ousmane Sonko : "Nous avons vu un Premier ministre qui a manqué de sang-froid"

"Les questions au gouvernement sont des moments extrêmement importants pour la vie d’une démocratie. Malheureusement, nous avons vu un Premier ministre qui a manqué de sang-froid, car nous lui avons posé des questions qui fâchent, relatives à la situation du pays." C’est en ces termes que le parlementaire Abdou Karim Sall s’est exprimé lors de son face-à-face avec la presse, à l’issue de la séance plénière tenue ce vendredi à l’Assemblée nationale.



Revenant sur les réponses du Premier ministre Ousmane Sonko aux différentes questions qui lui ont été posées, Abdou Karim Sall a affirmé être resté sur sa faim. "Les réponses ne m’ont jamais satisfait, car il est allé au-delà des questions qu’on lui a posées, c’est-à-dire dans l’invective, les injures et même les menaces", a-t-il déploré. Et d’ajouter : "Ce qui s’est passé, c’est que la majorité s’est arrogé huit questions, ne laissant dans un premier temps que deux questions pour l’opposition : une pour le groupe parlementaire Takku Wallu et une pour les non-inscrits. Finalement, à 1h30 du démarrage de la plénière, ils nous ont appelés pour nous dire qu’on pouvait rajouter une personne supplémentaire. Je trouve que cela manque de sérieux."



À rappeler que l’Assemblée nationale a tenu ce vendredi une séance plénière consacrée aux questions d’actualité adressées au gouvernement.