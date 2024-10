Quatre morts, dont un maire, dans une frappe israélienne sur l'est du Liban (agence)

Quatre personnes ont été tuées samedi dans une frappe israélienne sur une localité de l'est du Liban, dont le maire d'un village voisin, a rapporté l'agence officielle libanaise ANI.



Le maire du village de Sohmor, dans l'ouest de la plaine de la Békaa, est le deuxième chef de municipalité tué depuis qu'Israël et le Hezbollah libanais sont entrés en guerre ouverte le 23 septembre. Mercredi, une série de raids israéliens a fait 25 morts à Nabatiyeh, grande ville du sud, tuant le maire et une partie de son conseil de crise dans leurs locaux.