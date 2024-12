Qualité de l’air: Un temps « extrêmement poussiéreux » à partir de ce mercredi, va se propager sur toute l’étendue du territoire (Météo)

La capitale sénégalaise est méconnue ce mercredi à cause du temps poussiéreux. La direction de l’exploitation de la météorologie dépendant de l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), informe qu’un épisode de poussière est en cours dans la moitié nord et touchera l'ensemble du pays en s'accentuant au courant de la journée du jeudi 19 décembre sur l'ensemble du territoire. Les zones concernées sont le Nord et au Centre (Saint-Louis, Podor, Matam, Linguère, Louga, Thies, Dakar, Diourbel, Kaolack) : les concentrations seront plus élevées et par conséquent les visibilités seront réduites et le Sud (Kolda, Ziguinchor, Sédhiou) avec des effets qui seront moins marqués mais ressentis de façon intermittente.







La poussière commencera à se dissiper progressivement à partir du samedi 21 décembre 2024 avec des températures prévues du 18 au 23 décembre 2024. Durant cette période, une baisse significative des températures est attendue sur tout le Sénégal particulièrement au Nord (Saint-Louis, Podor, Linguère, Matam) et Centre-Ouest (Louga, Thies, Diourbel, Kaolack, Dakar) : le refroidissement sera plus marqué et les nuits seront particulièrement fraiches, avec des températures descendant parfois en dessous de 17°C et au Sud (Kolda, Ziguinchor, Sédhiou) : une baisse modérée est prévue, toutefois les nuits resteront plus fraiches que d'habitude. Ainsi, informe la météo, la qualité de l'air va encore s'aggraver et atteindre le stade "d'extrêmement mauvaise" à partir de ce Mercredi 18 Décembre 2024.







Il est question d’éviter les activités sportives en extérieur, isoler les intérieurs, porter un masque dehors surtout aux asthmatiques et allergiques, de garder leurs produits de soin à proximité.















Quelques autre conseil pour se préserver de ce temps poussiéreux :







- Éviter les activités sportives ou intenses en extérieur pour ne pas solliciter excessivement les poumons.







- Isoler les intérieurs en laissant portes et fenêtres fermées.







- Porter un masque dehors, surtout en temps prolongé.







- Penser à boire beaucoup d’eau régulièrement.







- Éviter d’exposer les personnes vulnérables à l’extérieur (nouveaux nés, personnes âgées ou malades).







La seule bonne nouvelle : il fera plus frais sur le Sénégal au petit matin du Mercredi 18 Décembre 2024, et un pull peut être nécessaire jusqu’à 10:00 GMT, si vous restez longtemps en extérieur.