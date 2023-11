Qualification CAN 2024 : Augustin Senghor a rendu visite aux Lionnes avant le choc contre l’Égypte

La sélection féminine de football du Sénégal va jouer contre l’Égypte, ce jeudi 30 novembre 2023, au stade Lat Dior de Thiès (17h00 gmt.) Un choc qui va compter pour le 2ème tour aller des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2024.

À la veille du match aller entre l’équipe nationale féminine de football et celle de l’Égypte (2ème tour qualifications CAN 2024), le Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Me Augustin Senghor, a rendu visite aux Lionnes, ce mercredi.

Actuellement en regroupement au centre Youssoupha Ndiaye de Guéréo, les joueuses du sélectionneur, Mame Moussa Cissé, ont pu recevoir les encouragements et autres messages de motivation à quelques heures de cette rencontre cruciale.