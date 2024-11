Qualification /AfroBasket 2025 : Le président de la fédération lance une invitation au PM Ousmane Sonko pour un Dakar Arena comble

Le Sénégal accueille, du 22 au 24 novembre, la fenêtre 2 des qualifications pour l'AfroBasket 2025. Huit équipes africaines, dont les Lions de la Téranga, s'affronteront sur le parquet du Dakar Arena pour trois jours de Basket intensif, de midi à 00h.

Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi, le président de la Fédération Sénégalaise de Basketball (FSB), Me Babacar Ndiaye, a partagé les derniers préparatifs pour cet événement continental. Outre la performance sportive et la réussite de l’événement, la fédération s'est fixée pour défi de remplir les gradins du Dakar Arena tout au long du tournoi. Pour y parvenir, des initiatives ont été mises en place, notamment la vente en ligne des billets, des prestations artistiques pour animer les temps morts, ainsi qu'un partenariat avec une société de transport pour faciliter l'accès des supporters.

Sur le volet de la mobilisation, Babacar Ndiaye a annoncé une initiative singulière : inviter le Premier ministre, Ousmane Sonko, à assister à l'un des matchs des Lions. Selon le président, une telle présence serait un véritable catalyseur pour garantir un stade à guichets fermés et renforcer l'engouement autour de l'événement.

Le Sénégal, pays hôte, aspire non seulement à s'imposer sur le terrain en remportant ses trois rencontres, mais également à offrir une démonstration d'organisation exemplaire et d'unité nationale autour de la balle orange et pour y parvenir le président de la Fédération Sénégalaise de Basketball (FSB), Me Babacar Ndiaye lance solennellement une invitation au Pm. Les passionnés de basket sont ainsi attendus en grand nombre pour soutenir les Lions dans leur quête de qualification pour l'AfroBasket 2025.