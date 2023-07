Putsch au Niger : la communauté nigérienne du Sénégal manifeste son opposition à la destitution du Président Bazoum

Le président nigérien Mohamed Bazoum démocratiquement élu a été renversé par des militaires dans la journée du 26 juillet. Ce qui a secoué le pays et a surpris l’opinion nationale et internationale.







Ainsi depuis l’annonce par les militaires de leurs décisions de destituer le Président Mohamed Bazoum, des voix s’élèvent. Au Sénégal, la communauté nigérienne s’est regroupée ce 27 juillet 2023, devant leur ambassade pour manifester leur soutien au Président Bazoum et par la même occasion montrer leur désaccord sur la situation du pays.







À cet effet, munis de pancarte et d’effigie du président destitué, ces derniers déclarent: « nous communauté nigérienne au Sénégal, apportons notre soutien indéfectible au président de la république légitime SE Mohamed Bazoum, nous réaffirmons notre attachement à la démocratie et à l’Etat de droit et nous condamnons avec vigueur et avec fermeté cette tentative de remise en cause des institutions républicaines (…) ». Ils appellent à manifester pour ramener l'Etat de droit.