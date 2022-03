Protection des droits de la femme au Sénégal : Ndèye Saly Diop Dieng tire un bilan positif.

Le Sénégal est très en avant en terme de promotion et de protection des droits de la femme. L’assurance est du ministre de la femme de la famille, de la protection de l’enfant et du genre, Mme Ndèye Saly Diop Dieng.



En effet, à l’occasion de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, la ministre a noté de grandes avancées dans les politiques et programmes dédiés à la protection de la femme. Cela dira-t-elle, depuis l’accession du président Macky Sall à la tête du pays.



« Nous avons noté plusieurs acquis pour la protection des droits de la femme au Sénégal. Par rapport à la condition de promotion des droits de la femme, on est fier dans tous les domaines. La loi criminalisant le viol et la pédophilie, la loi sur la parité en sont des preuves. Cela depuis l’accession du chef de l’État Macky Sall à la suprématie nationale », se félicite le ministre. D’où tout le sens de la célébration cette année de la journée mondiale de la femme placée sous le thème : « L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable ».

Venu présider la cérémonie de cette journée dédiée à la femme, le secrétaire général de la présidence, Oumar Samba Ba, précise que célébrer la femme, c’est bâtir une société où règne la paix et la stabilité. « Célébrer au quotidien la femme c’est protéger la société. C’est garantir sa stabilité et c’est le meilleur moyen de préparer son avenir. Célébrer la femme c’est bâtir un mode d’égalité et un monde de paix, de communion et de concorde... »