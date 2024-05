5ème conférence interparlementaire de Jérusalem : Amadou Mame Diop piste les solutions pour la paix au Palestine

À l'occasion de la 5ème conférence de la plateforme interparlementaire de Jérusalem, le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop, lors de son intervention, a remercié le président de la République de Türkiye, Recep Tayyeb Erdogan de son accueil chaleureux réservé à sa délégation et à lui-même. Selon lui, cela traduit, une fois de plus, le rôle de sentinelle vigilante et d’engagement militant, dont fait preuve son Excellence dans la défense des nobles causes de la Oummah islamique et de la Communauté internationale.

Revenant sur le thème, Amadou Mame Diop a expliqué que la pertinence du thème choisi autour de la Palestine, notamment, sa liberté, son indépendance, Gaza et le statut de la ville sainte de Jérusalem, constitue, à plusieurs égards, un sujet de grande préoccupation tant pour la Oummah islamique que pour la Communauté internationale, toute entière. Ainsi, le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal trouve aujourd’hui regrettable de constater qu’en dépit des multiples efforts diplomatiques consentis, tant au sein des Nations Unies que dans différentes instances internationales et dans divers fora à travers le monde, la situation en Palestine, non seulement demeure dans l’impasse, mais empire. "Faut-il, pour autant, baisser les bras et laisser nos frères palestiniens continuer à souffrir des affres de l’occupation, des humiliations et exactions de tout genre dont ils font l’objet, avec leurs lots quotidiens de victimes innocentes ?", s'interroge-t-il.

Il ajoute : "notre conscience collective, notre souci de justice et de liberté, notre devoir de solidarité et les valeurs universelles que nous partageons avec les autres religions révélées, ne nous autorisent, nullement, à rester inactifs, à accepter "l’inacceptable"".

Face à cette situation, M. Diop préconise un enseignement divin qui place le dialogue, la coexistence pacifique et la liberté au cœur de l’humanité.

Par ailleurs, Amadou Mame Diop a salué les efforts inlassables de la Oummah islamique pour aider le peuple frère de Palestine à recouvrer ses droits légitimes, à vivre en paix dans un État indépendant et souverain, avec des frontières sûres, sécurisées et reconnues, avec Jérusalem Est, comme capitale. "La conférence qui nous réunit aujourd’hui vient à son heure. Il nous faut, au sortir de nos travaux, trouver les moyens et les mécanismes permettant à la Oummah et à la Communauté internationale de relancer le processus de règlement de la question palestinienne, d’assurer la protection du peuple frère palestinien et d’assurer, en urgence, la préservation du statut historique, juridique et politique de la ville sainte de Jérusalem, illégalement soumise à de nombreuses violations, à des atteintes grave à son identité et son intégrité", a-t-il déclaré lors de la conférence.