L'appel du pied du président BDF : La position tranchée du SAEMS sur le Jub - Jubeul - Jubunti.

Le secrétaire général du Syndicat Autonome des Enseignants du Moyen Secondaire du Sénégal (Saemss), El Hadji Malick Youm accueille positivement la lettre du président de la République adressée aux agents de la fonction publique adossé du triptyque ‘’Jub - Jubeul - Jubbanti’’ et magnifie la requête à sa juste mesure.



« Avant que le fonctionnaire exige des droits, il faut d’abord qu’il accomplisse ses devoirs. Le triptyque ‘’Jub Jubeul Jubanti’’ fait partie des règles élémentaires pour une fonction publique performante. Dans la législation de la fonction publique, les règles de l’impartialité, de la neutralité et de l’obéissance fondent le secteur. C’est pourquoi nous saluons les orientations du Chef de l’Etat et on le félicite. Tant qu’on n’a pas une fonction publique qui œuvre dans la transparence et la reddition des comptes nous ne pouvons jamais aller de l’avant. », a indiqué le syndicaliste qui interpelle sous ce rapport les autorités à aller dans le sens de sévir contre les fauteurs.



El H. Malick Youm s’exprimait, ce 02 mai à travers l’émission « En Ligne… » de Dakaractu qui évoquait le renforcement de la dignité du travailleur dans un contexte marqué par la célébration de la fête du travail.