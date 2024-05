SG El H. Malick Youm du Saemss: « notre système éducatif est malade».

Invité de l’émission « En Ligne… » sur Dakaractu, El Hadji Malick Youm, secrétaire général du syndicat Autonome des Enseignants du Moyen Secondaire du Sénégal (Saemss) a exposé les tares de l’école sénégalaise. Il dénonce la politique d’orientations du système éducatif qui ne répond pas aux difficultés que rencontre l’école sénégalaise.

« Dans la planification stratégique, le système éducatif même s’il est doté de 35.000 enseignants, ça ne suffira pas pour combler le gap », a-t-il expliqué pour décrier le déficit d’enseignants estimé à un peu plus de 8000 enseignants pour l’année scolaire en cours. Selon le syndicaliste, les orientations ne répondent pas aux priorités du système éducatif.

« Comment on peut injecter 30 milliards FCFA sur la confection de tenues scolaires alors qu’il y a 5000 abris provisoires», a soutenu El H. Malick Youm qui interpelle les nouvelles autorités à la correction en s’attaquant aux problèmes de bonne gouvernance et de priorisation. M. Youm s’exprimait, ce 02 mai, sur le renforcement de la dignité du travailleur dans un contexte marqué par la célébration de la fête du travail.