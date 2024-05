Visite de chantier : le maire de la ville de Dakar lance les travaux d’installation des panneaux solaires dans les mosquées de liberté 3 et de l’unité 13 des Parcelles assainies

Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, a effectué une visite de chantier, ce jeudi 02 avril 2024, dans les mosquées de liberté 3 et de l’unité 13 des Parcelles assainies. Cette visite des travaux entre dans le cadre de son projet de rénovation de la ville de Dakar. Accompagné d’une délégation, l’édile de Dakar a été accueilli par les notables de la mosquée sous la présence du maire de Dieuppeul -Derklé, et de quelques autorités de la Sicap. Sur place, les responsables techniques de l’étude réalisation technique (ERT) ont fait le point sur l’état d’avancement des travaux d’autonomisation énergétique dans ce lieu de culte grâce à l’énergie solaire.



Après cette première étape, le maire de la ville de Dakar a fait un tour à la mosquée de l’unité 13 des Parcelles assainies. Sous la présence de la première adjointe au maire des Parcelles assainies et de l’imam, Barthélémy Dias a tenu à échanger avec les acteurs concernés. Ces derniers se sont réjouis de ses réalisations et de son estime envers la commune des Parcelles Assainies.



Selon Ndeye Sophie Camara, première adjointe maire des Parcelles assainies, ce n’est pas une première pour le maire de Dakar de poser ses actes dans cette commune des Parcelles assainies. C’est pour cela qu’il va la laisser entre les mains de Dieu et de l’imam qui va prier pour lui. D’après la représentante du maire des Parcelles assainies, l’installation de ses panneaux solaires va beaucoup contribuer à soulager la mosquée de l’électricité.



Ainsi, au nom du maire de la commune des Parcelles assainies, Aboubacar Diamil Sané, elle a remercié Barthélémy Dias pour son engagement et son soutien envers la population sénégalaise plus particulièrement celle des Parcelles avant de prier pour la réalisation de ses programmes.



Dieynaba Agne