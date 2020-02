Propos de Barthélémy sur Guy : Zator Mbaye tacle aussi son maire et accuse sa gestion.

Le conseiller municipal Zator Mbaye de Mermoz/Sacré-Cœur, par ailleurs, ministre conseiller à la Présidence de la République, s’est mêlé au concert de réprobations après la sortie de Barth jugeant que « c’est parce que Guy Marius est chrétien qu’il est maintenu en prison ». Comme ses alliés de l’APR, le progressiste de juger ces propos dangereux pour la cohésion nationale.



« Qui l’arrêtera avec ses excès les uns plus graves que les autres. J'ai envie de me demander s’il est véritablement doté de sens républicain ou de bon sens simplement en voulant aujourd'hui saper notre unité nationale chèrement acquise. Mettre les catholiques en face des musulmans est une peine perdue au regard de la nature séculaire de ces 2 communautés. Aucun procureur ou autre juge n’envoie ou ne maintient quelqu'un en prison sur la base de la confession religieuse. Tu cherches toujours à pousser le bouchon très loin », a-t-il rétorqué.



Zator d’indiquer à l’endroit de son maire qu’il est persuadé qu'il y a plus de musulmans en prison que de catholiques et « tu pourrais d’ailleurs le confirmer et saluer cette parfaite osmose entre les confessions religieuses pour t’amener même à diriger une commune majoritairement composée de musulmans. Tu ne m’entraîneras pas dans tes dérives verbales, moi musulman de souche et produit de l’école privée catholique référence dans ce pays », dira-t-il en outre.



Sur le même registre, Zator Mbaye de faire savoir que le « cleaning day » quant à lui continuera son bonhomme de chemin « parce que nous sommes exclusivement des sénégalais et nous ferons tout pour changer notre pays puisque nous ne pouvons pas changer de pays, le Sénégal, de ton père catholique et de mon défunt père musulman où a toujours régné la Concorde, la paix que tu cherches toujours à brûler en ayant un comportement d’allumettes sur un terrain imbibé de lubrifiant ». Enfin, il a lancé un appel à tous ces jeunes des communautés, de la jeunesse étudiante catholique et autres à éviter d’être utilisés comme boucliers de politiciens en perte vertigineuse de vitesse qui cherchent à faire sortir cette église responsable, républicaine et consciente de ses missions, à banaliser son statut.



Pour conclure, Zator Mbaye d’inviter son maire « à rester chez lui comme il sait si bien le faire en ignorant royalement ses administrés avec près de 15 milliards dilapidés car nous ne souhaitons pas avoir l’image d’un maire virtuel, carent, inconscient et haineux à côté de notre chef d’État qui t’aura permis de siéger à l’Assemblée nationale malgré tout ».