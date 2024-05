Transport : Vers une paralysie du système après la grogne du « Mouvement Dollel Transports » !

Suite à son assemblée générale sur les irrégularités dans le secteur du transport, le « Mouvement Dollel Transports » tire dans un premier temps sur le décret de l’ancien président de la République Macky Sall. « Nous avons fait une AG pour parler du décret de Macky Sall qui avait pour objet la légalisation du système VTC (véhicule de transport avec chauffeurs) C’est en réalité pour renforcer certains transports comme « War Gaïndé et autres particuliers au moment où les taxis et autres moyens de transport sont laissés à eux-mêmes », décrie Malick Diop membre du mouvement, par ailleurs Secrétaire Général des taxis urbains du Sénégal. Un transport irrégulier dénoncé qui gangrène le secteur dont la plupart des acteurs ne parviennent plus à joindre les deux bouts. L’ancien ministre Mansour Faye et l’actuel directeur général des transports terrestres, Valdiodio Ndiaye, sont au banc des accusés : « Ce sont les principaux responsables face à cette situation. D’ailleurs, nous allons porter le combat et exiger le limogeage du directeur général des transports terrestres, Valdiodio Ndiaye », a encore martelé Malick Diop en annonçant la mise en place d’un pool d’avocats qui va d'ailleurs déposer une plainte ce mercredi. En définitive, les membres du mouvement Dollel Transport interpellent le gouvernement qui travaille sur le transport de masse, à revoir l’intégration des multinationales qui selon eux, « sont en train de polluer le secteur du transport ».