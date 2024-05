Exploitation des mines à Matam : le ministre Birame Soulèye Diop piste un dénouement sur le différend opposant la SOMIVA et les populations impactées.

Va-t-on vers une solution sur le différend qui oppose la société minière de la vallée du fleuve (SOMIVA) et les populations impactées par l’exploitation des phosphates à Matam ? La réponse serait affirmative si l’on se fie aux propos du ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, qui renseigne avoir entamé des pourparlers dans ce sens pour un dénouement de la crise liée au foncier dans le nord du pays.

« J’ai effectué, sur instruction de S.E @PR_Diomaye, une visite à Matam afin de présider une rencontre de concertation sur le différend qui oppose depuis 18 mois la société SOMIVA, opératrice des phosphates de Matam aux impactés de l’extension de l’assiette d’exploitation (193Ha). À cet effet, j’ai pu me rendre sur le site, objet du différend et plus tard avec l’ensemble des parties prenantes, tenir une rencontre au cours de laquelle, j’ai pu me rendre compte de la nature et de l’ampleur des défis de l’exploitation des phosphates de Matam », a indiqué sur sa page X (twitter) le ministre Birame Soulèye Diop.



A en croire l’autorité, toutes les décisions qui seront prises le seront pour l’intérêt du Sénégal et plus spécifiquement pour celui des communautés les plus impactées par la mine. En effet, les populations des localités impactées par les activités de la mine de phosphate, dans la région de Matam, réclament, depuis plus d’un an, le franc symbolique (3 milliards FCFA) en guise d’indemnisation aux propriétaires des champs situés sur le site d’exploitation. Hamady Ounaré, Orkadiéré et Ndendori sont les différentes communes qui sont impactées par l’exploitation des phosphates.



Le ministre Birame Soulèye Diop a saisi l’occasion pour remercier et féliciter toutes les parties prenantes de ce litige foncier pour leur engagement et leur ouverture à sortir de cette crise.