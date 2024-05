KOLDA : Les agents de FERA réclament 05 mois d'arriérés de salaires...

Les agents du fond d'entretien routier (FERA) de Kolda réclament le paiement de 05 mois d'arriérés de salaires. C'est pourquoi, ils se sont rassemblés devant la Poste finance pour réclamer leur argent. Dans cette dynamique, Ibrahima Banga Baldé estime qu'il faut qu'ils récupèrent leurs dus acquis à la sueur de leur front. En ce sens, il précise qu'à chaque fois que les agents viennent récupérer leur argent, on diffère la date. Ce sont des pères et de mères de familles qui ont pris d'assaut ce matin la devanture de l'agence financière pour dénoncer la lenteur dans le nom paiement de leurs salaires. D'ailleurs, ces derniers travaillent du lundi au vendredi sans relâche de huit heures à treize heures.



A en croire Ibrahima Banga Baldé " c'en est trop pour nous car on est resté cinq mois sans salaires pour des responsables comme nous avec ces temps difficiles. C'est pourquoi, nous voulons qu'on nous paie notre argent car nous avons des besoins urgents à régler comme tout le monde. Et le pire dans tout ça, c'est l'endettement que nous avons. Parfois nous fuyons nos créanciers."



Ainsi, les agents estiment qu'ils veulent que cette situation soit réglée une fois pour tout à l'image des autres travailleurs.