Thiès/Éducation: Boubcar Ly offre des lots de fourniture de bureau à la direction du lycée Malick Sy et à l'école primaire CEM Base...

Le président du mouvement les vrais patriotes, Boubacar Ly, a offert des lots de fourniture de bureau à la direction du lycée Malick Sy et à l'école primaire CEM Base(Capitaine Moussa DIOUM ) de Thiès.



La cérémonie de remise de ce don a été actée en présence de l'administration des deux établissements scolaires susnommés. D'ailleurs, ces kits ont comme destinataire le personnel administratif afin de faciliter les enseignements et apprentissages au profit des élèves.



Ainsi, pour exprimer sa reconnaissance, le bloc administratif de ces établissements a chaleureusement remercié monsieur LY, ainsi que toute son équipe.



L'administration a appelé l'ensemble des bonnes volontés à copier les bonnes actions de ce mouvement qui œuvre au service des Thiéssois et de l'ensemble des sénégalais en passant cette fois-ci par le volet éducatif...