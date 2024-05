Bassirou Diomaye Faye à Ouattara: « Je me réjouis de la convergence de vues sur les défis communs »

Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye a salué la disponibilité et l’accueil chaleureux qui lui a été réservé hier par son homologue Ivoirien, Alassane Ouattara. « Mes remerciements monsieur le Président pour votre accueil chaleureux et votre hospitalité » a-t-il posté sur X manifestant sa volonté à œuvrer pour relever avec la Côte d’Ivoire, les grands défis dont ils ont discuté.





« Je me réjouis de notre convergence de vues sur les défis communs et notre volonté d’œuvrer ensemble au renforcement des excellentes relations d’amitié fraternelle et de coopération dynamique entre nos deux pays, ainsi qu’à la consolidation de l’intégration sous régionale » conclut-il.