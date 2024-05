Enseignement supérieur : la tutelle et la Russie informent d’un Prix Russe qui sera décerné aux scientifiques étrangers

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en collaboration avec l’ambassade de la Fédération de Russie à Dakar, informe que « le prix Russe en matière de technologies du futur dénommé Vyzov » sera attribué aux scientifiques étrangers résidant hors de Russie ».



Dans une note parue, ce mercredi 8 mai 2024, il indique que « cette distinction qui récompense un lauréat dans le domaine des sciences et de l’environnement est doté d’une prime de 10 millions de roubles soit environ 60 millions de francs CFA ».



D’ailleurs, « les candidatures individuelles sont ouvertes en ligne jusqu’au 20 mai 2024 via le lien suivant : http/vyzoyaward.ru ».