Projets d'investissement au Sénégal: Le juge Baro dévoile les aspects juridiques et conformité dans un livre...

"Financement et Réalisation de projets d'investissement au Sénégal: Aspects Juridiques et de Conformité" , tel est le titre de l'ouvrage du magistrat Abdou Aziz Baro, édité par la maison d'édition L'Harmattan Sénégal. L'auteur, un magistrat, est actuellement le président de la Chambre de la Cour d'Appel de Tambacounda. Entre 2019 et 2023, il a été mis en position de détachement auprès de la Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE) afin d'occuper le poste de Directeur juridique et contentieux. Une expérience professionnelle qui lui a valu des connaissances approfondies dans la gestion des risques bancaires et motivé l'écriture de ce livre.



En effet, cet ouvrage consacré aux aspects juridiques et de conformité du financement et de la réalisation de projets d’investissement au Sénégal constitue un sacré défi, surtout pour un magistrat dont le rôle est avant tout de rendre la justice et de trancher les litiges, un défi majeur que le magistrat Abdoul Aziz Baro a réussi avec brio.



Le juge Abdoul Aziz BARO s'est évertué à aborder des sujets réservés, en principe, aux métiers de la banque et de la finance, aux conseillers juridiques d’institutions financières, d’entreprises et autres opérateurs économiques qui sont amenés, habituellement, à s’engager dans des opérations de mobilisation de fonds pour la réalisation de projets.



Ainsi, l’auteur procède à une analyse des principaux accords susceptibles d’être conclus dans le cadre du financement du projet : le « term sheet », les conventions de financement, les conventions de crédit, les documents de sûreté, les conventions de compte, les accords inter-créanciers, les accords de couverture contre le risque de change, le risque de taux d’intérêt et le risque de matières premières, les accords directs.



Enfin, l’ouvrage du juge BARO fournit une mine de connaissances juridiques et pratiques en matière de financement et de réalisations d’un projet d’investissement, procède d’une expertise d’une rare qualité et constitue, sans nul doute, une contribution inestimable dans la prise en charge des problématiques liées à la conformité et au montage juridique de projet, à l’élaboration des documents contractuels, au partage des responsabilités et à l’affectation des risques entre les multiples parties prenantes.