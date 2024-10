Projet, scandales ONAS/ASER, inondations, vie chère, l’appel du PM pour le financement de sa campagne électorale : Les populations du Fouladou donnent leur avis…

À la suite de la présentation du projet, des scandales de l’ONAS, de l’ASER, des inondations, de la vie chère et de l’appel du PM à la cotisation pour le financement de sa campagne, nous avons donné la parole aux populations de Kolda. En ce sens, elles se sont exprimées sur la situation actuelle du pays après sept mois d’exercice du nouveau régime.

.

Boubacar Diao, étudiant, dit qu’il est reste sur sa faim pour le moment avec les décisions du nouveau régime. « Nous sommes restés des mois sans connexion et bourses. Avec le projet présenté récemment, le nouveau régime dit se baser sur l’éducation pour développer le pays avec la formation de 700.000 jeunes. Mais si on commence déjà à nous traiter de cette sorte, je crains pour la réalisation de leur projet. » Dans la foulée, il précise « au lieu d’appeler à la cotisation pour sa campagne électorale, le Premier ministre Ousmane Sonko devrait se pencher sur les problèmes des sénégalais. Mieux, le gouvernement devrait nous éclairer notre lanterne sur les scandales de l’ONAS et de l’ASER avant de faire quoi que ce soit. En ce sens, je me demande comment un état en ruine pourrait-il recruter des chargés de missions en ignorant les priorités comme l’emploi des jeunes. D’ailleurs, il devra faire de même pour les sinistrés des inondations de l’Est du pays notamment à Bakel, Kidira, Diawara entre autres. Actuellement, les populations souffrent du fait du coût élevé des denrées de première nécessité… »

Un tour au marché américain, nous permettra de rencontrer Fatoumata S, tenancière de table de légumes, foulard multicolore autour du cou. Cette dernière avance : « les premiers mois de ce régime ont été très rudes pour nous car nous avons constaté une baisse du pouvoir d’achat des clients. D’ailleurs, on écoule difficilement nos produits et cela nous crée d’énormes pertes. Et si cela continue comme ça, on fonce droit vers la faillite. Du reste, mon mari qui est dans le bâtiment ne travaille presque plus. C’est une situation difficile que nous vivons actuellement. »

Cependant, Aliou B enseignant de formation, la quarantaine, estime qu’il faut de la patience. À ce titre, il soutient « nous devons être patients en leur laissant le temps de la mise en œuvre de leur projet. D’ailleurs, ce gouvernement qui n’a même pas fait un an mérite d’être écouté et accompagné. Et je suis confiant qu’il va réussir sa mission et les critiques ne vont pas l’affecter. » Dans cette lancée, il souligne : « ce sont les opposants qui crient au scandale qui, à mon avis n’est que le fruit de leur imagination. C’est pourquoi, nous allons répondre à l’appel du PM en donnant notre participation. »

Le premier semestre du nouveau régime semblerait à l’image du pays avec ses nombreux manquements. Il s’agit de la situation de l’ONAS et de l’ASER dans lesquelles certains incriminent des dignitaires du régime ayant empoché des pots de vin. Dans cette lancée, Amadou Diallo, un jeune au chômage déplore cette situation si tôt arrivée car il fondait beaucoup d’espoir dans ce régime.

« Je suis déçu de ce que je vois et entends car je ne m’attendais pas à cela. Aujourd’hui, je ne comprends pas du tout le nouveau régime avec toutes les promesses non respectées. Et ce sont d'autres choses qu’on est en train de nous proposer différentes du projet que nous avions défendu. D’ailleurs, j’ai l’impression qu’on nous ignore maintenant. Et la présentation du projet est la cerise sur le gâteau donc où est le livre du projet et de la solution. C’est comme une arnaque pour moi... » Dans la foulée, il précise : « maintenant on nous demande de cotiser pour la campagne alors que les scandales ne sont pas éclairés… »